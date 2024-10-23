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18:16, 23 октября 2024Моя страна

В России захотели открыть новое туристическое место

В Свердловской области захотели открыть для туристов железоделательный завод

Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikipedia

В Свердловской области энтузиасты захотели открыть для туристов железоделательный завод. Об этом сообщает Ura.ru.

Один из авторов просветительской концепции Никита Камаев рассказал, что идея создания туристического и культурного объекта на месте бывшего Алапаевского железоделательного завода, построенного в XVIII веке, принадлежит его знакомому — местному предпринимателю Роману Никонову. Мужчины объединились и начали разрабатывать проект. «Мы вместе стали поднимать исторические документы, рукописи и архивы, чтобы понять особенности этого завода. Потом начали обдумывать, что полезного для общества, для города можно создать на его базе», — рассказал Камаев.

Главной особенностью нового проекта стали постройки 1704 года, которые хорошо сохранились. В них и на территории завода инициаторы планируют создать парковую зону, музей, образовательное пространство и место для проведения городских праздников. Кроме того, авторы хотят построить гостиницу. «Это вопрос развития Алапаевска. Не только туризма в нем, но и самого города. Алапаевск имеет колоссальную историю», — отметил президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель.

Ранее аналитики сервиса «Туту» предложили российским туристам отправиться в семь регионов страны для короткого путешествия на ноябрьские праздники.

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      Мария Винар
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