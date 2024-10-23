Россиянам предложили отправиться в семь регионов страны на ноябрьские праздники

Россиянам предложили отправиться в Калужскую и Саратовскую области в ноябре

Аналитики сервиса «Туту» предложили российским туристам отправиться в семь регионов страны для короткого путешествия на ноябрьские праздники. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты рекомендовали россиянам отправиться в Калужскую и Саратовскую области. Последняя пока больше популярна у деловых путешественников, чем у тех, кто едет отдыхать. «При этом Саратову есть что показать: это и Радищевский музей, и его богатейшая коллекция, и виды на Волгу, и Крытый рынок, где интересно не только покупать местные продукты, но и рассматривать архитектурные детали, и симпатичная длинная набережная, и мост, соединяющий город с Энгельсом», — пояснили они.

Кроме того, эксперты сервиса советуют соотечественникам поехать в Краснодарский край. По их словам, провести на Кубани осенью нескольких дней может быть вполне достаточно. «Попробуете блюда местной кухни в Сочи и Краснодаре, погуляете вдоль моря, встретите рассвет в горах и, если повезет с погодой, даже продлите лето, — говорится в сообщении. — А если пойдет дождь — всегда можно отправиться в спа-центр с видом на горные вершины или посидеть в ресторане с камином».

Также отличными направлениями в «Туту» назвали Калининградскую, Вологодскую и Ярославскую области. «Для короткого путешествия отлично подойдет и сам Ярославль, и другие города области, — добавили представители сервиса. — Например, живописный Переславль-Залесский на берегу Плещеева озера, маленький Углич и Мышкин, город со множеством забавных музеев, которые понравятся детям».

Ранее в «Туту» предложили россиянам отправиться в семь городов страны, чтобы побороть осеннюю хандру. Так, по мнению аналитиков, поездки в Махачкалу, Астрахань, Элисту, Ростов-на-Дону и Краснодар помогут туристам избавиться от плохого настроения.