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01:27, 17 апреля 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ пожаловался на качество подготовки солдат

Пленный из ВСУ Лысак: Инструкторы обучают солдат воевать по тетрадке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами не освоили стандарты НАТО и обучают новобранцев, зачитывая им конспекты,
в связи с чем качество подготовки сильно страдает. Об этом рассказал пленный Сергей Лысак, его слова приводит kp.ru.

По словам Лысака, он подписал контракт с ВСУ еще в 2016 году. Тогда ему пообещали, что он будет учиться на киномеханика, но в итоге на протяжении службы он находился в должности начальника склада инженерного имущества, а в ходе спецоперации его направили в штурмовой отряд из-за нехватки бойцов.

Перед тем, как отправиться на линию боевого соприкосновения, он прошел обучение по стандартам НАТО. «ВСУ перестраивается на стандарты НАТО, украинские инструктора проходят обучение за границей. Приходит инструктор, достает конспект, и учит по тетрадке ориентироваться на урбанизированной местности», — рассказал боец о процессе обучения.

Он добавил, что сдался в плен добровольно. В ходе одного из боев Лысенко вспомнил, что его призвали «водителем-киномехаником», а не штурмовиком. «Любые войны заканчиваются переговорами», — подытожил пленный.

Ранее сообщалось, что в Калиново бойцы ВСУ открыли огонь по готовым сдаться сослуживцам.

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