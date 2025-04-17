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08:25, 17 апреля 2025Россия

Под Москвой мать давала детям таблетки от шизофрении для спокойного сна

SHOT: В Рошали мать давала детям таблетки от шизофрении для спокойного сна
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В подмосковной Рошали мать давала двум детям таблетки от шизофрении, чтобы те спокойно спали. В результате несовершеннолетние оказались в реанимации, пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, 35-летняя женщина давала детям таблетки в течение двух дней. После приема лекарственных препаратов 10-летней дочери россиянки и ее 7-летнему сыну резко стало плохо, их стало рвать и тошнить.

Детей доставили в реанимацию, где врачи диагностировали у них медикаментозное отравление. Их мать, предварительно, стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Она давала своим детям те препараты, которые врачи прописали ей.

Ранее огромную опухоль обнаружили врачи в животе молодой студентки из Подмосковья из-за употребления таблеток для похудения. Студентка решила сбросить лишние килограммы — с этой целью она купила препарат для снижения веса. Через несколько месяцев она начала жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту.

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