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14:27, 2 апреля 2025Россия

Огромная опухоль выросла в животе молодой россиянки из-за одного препарата

Под Москвой в желудке девушки нашли 20-сантиметровую опухоль
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Огромную опухоль обнаружили врачи в животе молодой россиянки. К этому привело употребление девушкой таблеток для похудения, сообщает Telegram-канал Shot.

Cтудентка решила сбросить лишние килограммы — с этой целью она купила препарат для снижения веса. Через несколько месяцев она начала жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту.

Поскольку симптомы не проходили, россиянка решила пройти обследование. В ходе диагностики врачи обнаружили 20-сантиметровую опухоль у нее в желудке. Пациентку отправили на экстренную операцию. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее опухоль еще большего размера вырезали из тела жительницы Дальнего Востока. Новообразование у женщины обнаружили в одном из яичников во время диспансеризации. К моменту удаления опухоль разрослась до 30 сантиметров.

ЖЗЛ
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