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12:25, 17 апреля 2025Силовые структуры

Полиция устроила рейд в российском регионе после поимки банды карманниц

В Ленобласти 200 полицейских провели рейд после поимки банды карманниц
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области правоохранители нашли наркотики в цыганском доме в ходе рейда после поимки банды карманниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 200 сотрудников полиции проверили 20 мест проживания цыган в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском районах Ленинградской области и Пушкинском, Красносельском районах Санкт-Петербурга. Несколько десятков жителей этих районов доставили в отделения для разбирательств, некоторым из них вручили повестки в военкомат.

Кроме того, в поселке Александровская задержали 62-летнего хозяина дома. У него нашли 100 граммов наркотиков. Мужчина уже арестован.

16 апреля стало известно, что в Ленинградской и Ростовской областях правоохранители задержали банду карманниц, которая действовала по всей стране. Банда четко планировала свои преступления. Они определяли потенциальную жертву в общественных местах, следили за ней, а потом, отвлекая внимание, похищали мобильный телефон. Украденное имущество сбывалось членами группы в других регионах страны.

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