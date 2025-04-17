Причину усиления похмелья после 30 лет объяснили

Врач Литвинова-Гразион: После 30 лет скорость метаболизма алкоголя снижается

Диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион объяснила причину, по которой после 30 лет у многих людей усиливается похмелье. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Врач обратила внимание на то, что после 30 лет в организме начинаются возрастные изменения, из-за которых скорость метаболизма алкоголя снижается. Она объяснила, что значимую роль в переработке спиртного играет печень, однако с возрастом количество вырабатываемых ею ферментов уменьшается. Из-за этого этанол дольше остается в организме, а токсичные вещества его распада накапливаются. В результате этого процесса, по словам диетолога, появляются симптомы, типичные для похмелья, в том числе тошнота, общее недомогание, покраснение лица, учащенное сердцебиение.

Кроме того, усиление похмелья может быть обусловлено проблемами со здоровьем, продолжила Литвинова-Гразион. Она отметила, что с возрастом увеличивается вероятность развития хронических заболеваний или состояний, которые могут влиять на переносимость алкоголя. К их числу врач отнесла патологии печени, почек, сердечно-сосудистые недуги.

Также на активность выработки расщепляющих алкоголь ферментов может влиять прием некоторых лекарственных препаратов, включая антибиотики, добавила она.

Ранее невролог Владимир Мартынов назвал критический возраст для отказа от алкоголя. По его мнению, чтобы сохранить здоровье, человеку необходимо пересмотреть свое отношение к спиртным напиткам после 50 лет.