Назван критический возраст для отказа от алкоголя

Врач Мартынов: Сохранить здоровье после 50 лет поможет полный отказ от алкоголя

Чтобы сохранить здоровье, человеку после 50 лет надо пересмотреть свое отношение к алкоголю, считает невролог Владимир Мартынов. Критический возраст для отказа от спиртных напитков он назвал РИА Новости.

По словам врача, после 50 лет необходимо полностью отказаться от алкоголя, поскольку он провоцирует повышение давления, делает сосуды хрупкими, увеличивает риск депрессии и деменции, а также нарушает работу мозга и печени.

Еще одним побочным эффектом от употребления спиртных напитков Мартынов назвал то, что они провоцируют падения и травмы, что особенно опасно в пожилом возрасте. «Полный отказ — это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье», — подчеркнул он.

Ранее хирург Александр Умнов назвал самые вредные сочетания с алкоголем. Наиболее опасным является сочетание спиртных напитков и наркотиков, поскольку вперемешку они оказывают эффект потенцирования, ускоряя разрушение систем организма, рассказал врач.

