Продолжительность глобальной золотой лихорадки оценили

Аналитик Смирнов: В ближайшее время золото будет пользоваться повышенным спросом

В настоящее время государственные ценные бумаги США уже не выглядят таким привлекательным защитным активом, как прежде, а это значит, что их место в этом качестве вполне может занять золото. Об этом предупредил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Его процитировали «Известия».

Он обратил внимание, что для инвесторов, вкладывающих деньги в этот драгоценный металл, главными мотивами стало отсутствие риска дефолта, а также высокая ликвидность и роль золота в качестве актива, спасающего от инфляции.

В свою очередь, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах усомнился в целесообразности наращивания золотых запасов. По его словам, пусть золото и ликвидно, но есть вопросы у надежности его цены. Например, в нулевые годы оно постоянно дешевело, а дорожать стало в пандемию, когда в мировую экономику хлынули дешевые деньги. В настоящее время золото превратилось в один из биржевых товаров.

«Россия увеличила золотой запас. Краткосрочно это было выгодно и доходно, но на более длинных отрезках перспективы не очевидны», — подчеркнул Табах.

Однако причин для завершения начавшейся глобальной золотой лихорадки пока не просматривается. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов убежден, что в ближайшее время золото продолжит пользоваться повышенным спросом. Причиной такого развития событий он видит напряженную геополитическую ситуацию, падение спроса на доллар, а также желание уберечься от инфляции.

Ранее сообщалось, что цена июньского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) впервые в истории преодолела отметку в 3,3 тысячи долларов за унцию.