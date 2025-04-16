Цены на золото выросли

Цены на золото впервые в истории поднялись выше 3,3 тысячи долларов за унцию

Стоимость июньского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) впервые в истории поднялась выше 3,3 тысячи долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме они доходили до 3306 долларов, прибавляя более двух процентов. Драгоценный металл растет на очередном усилении противостояния США и Китая, инициированного главой Белого дома Дональдом Трампом.

Последним решением, поспособствовавшим уходу инвесторов в защитный актив, стал указ о начале расследования по поводу оценки угрозы для государства в области нацбезопасности импорта и переработанных критически важных минералов и их производных продуктов.

Проверка коснется, в том числе, кобальта, никеля, редкоземельных металлов и урана. Его итогом станет оценка необходимости введения пошлин на критически важные минералы.

Такие действия выглядят очередной эскалацией в рамках торговой войны крупнейших экономик мира, что станет дополнительным ударом по основным конкурентам золота в статусе защитных активов — доллара и гособлигаций США. Сомнения инвесторов в их статусе и заставляет обращать внимание на драгоценный металл. Аналитики ожидают дальнейшего роста стоимости золота до новых исторических максимумов.