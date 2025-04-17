Прославившемуся золотым унитазом экс-главе УГИБДД Сафонову продлили арест

Суд продлил до 18 июля арест экс-главе УГИБДД по Ставрополью Сафонову

Черкесский городской суд продлил арест бывшему главе управления ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову, прославившемуся золотым унитазом. Об этом сообщает РИА Новости.

Сафонов останется в СИЗО до 18 июля. Следующее заседание по его делу состоится 21 апреля.

Ранее стало известно, что государственный обвинитель запросил 24 года колонии строгого режима для Сафонова и потребовал оштрафовать его на 100 миллионов рублей. При этом адвокат бывшего главного гаишника региона заявил, что у суда нет достоверных доказательств непосредственной причастности подзащитного к каким-либо преступлениям.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Имущество Сафонова на 180 миллионов рублей конфисковали в пользу государства.