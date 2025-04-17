Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:10, 17 апреля 2025Путешествия

Путешественник поехал в Южную Корею за уколами из спермы лосося и поделился результатом

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ihor Bulyhin / Shutterstock / Fotodom

Путешественник Ники Кельвин отправился в Южную Корею ради уколов красоты и поделился результатом. О своем опыте он рассказал на личной странице @nickykelvin в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летний блогер пояснил, что никогда раньше не делал процедуры для лица. Он выбрал Сеул, потому что, по его мнению, это лучшее место в мире для ухода за кожей.

Кельвин решил сделать инъекции со спермой лосося, которые обрели массовую популярность у звезд и любителей косметологии. В клинике ему сначала провели процедуру для глубокого увлажнения и восстановления кожи, а потом нанесли толстый слой маски.

Материалы по теме:
Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна
Нарастить лысогоПочему борьба с облысением смертельно опасна
13 сентября 2016
Россияне делают уколы сырыми яйцами и спермой. Зачем они идут на это?
Россияне делают уколы сырыми яйцами и спермой. Зачем они идут на это?
7 февраля 2025

За обезболивающим кремом и дезинфекцией последовали 700 уколов препаратом, который стимулирует выработку коллагена и эластина, увлажняет и омолаживает кожу. В завершение процедуры Кельвину сделали тканевую маску и светодиодную терапию. После приема его лицо некоторое время выглядело неровным.

Неделю спустя блогер поделился результатом. По его словам, кожа стала выглядеть свежее. «Неплохо для старика», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что женщины стали массово отказываться от ботокса в пользу уколов со спермой лосося. В таким инъекциям прибегали певица Charli XCX, Ким Кардашьян и Дженнифер Эннистон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

    Путин вручил медаль Татьяне Булановой

    IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

    Порошенко обвинил СНБО в подделке подписи Зеленского

    Россиянам предложили купить крокодиловую кипу за 254 тысячи рублей

    Москвичей предупредили об аномальной жаре

    Завершились переговоры Путина с эмиром Катара

    Причину усиления похмелья после 30 лет объяснили

    Марочко назвал одно условие для выхода армии России к Днепропетровской области

    Россиянка смогла дважды победить рак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости