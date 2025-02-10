Женщины массово вкололи в кожу сперму лосося ради молодости

Инъекции, в составе которых присутствует выделенный из спермы лосося компонент, стали популярны у женщин в 2025 году. Об этом сообщает New York Post.

Косметологи рассказали, что за последние месяцы женщины массово отказались от ботокса в пользу упомянутой процедуры. В ходе манипуляции пациенткам вкалывают компонент со спермой лосося в кожу вокруг глаз, чтобы стимулировать выработку коллагена и приток крови и питательных веществ к этой области. Таким образом лицо начинает выглядеть визуально моложе.

В погоне за молодостью к упомянутым инъекциям прибегла бритнаская певица Шарлотта Эйтчисон, более известная как Charli XCX. «Причина, по которой процедура стала такой актуальной, заключается в том, что таким образом вы просто улучшаете состояние кожи», — подытожила пластический хирург Кэтрин Чанг.

В июле 2024 года Ким Кардашьян также вколола в кожу сперму лосося.