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06:47, 10 февраля 2025Ценности

Женщины массово вкололи в кожу сперму лосося ради молодости

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom

Инъекции, в составе которых присутствует выделенный из спермы лосося компонент, стали популярны у женщин в 2025 году. Об этом сообщает New York Post.

Косметологи рассказали, что за последние месяцы женщины массово отказались от ботокса в пользу упомянутой процедуры. В ходе манипуляции пациенткам вкалывают компонент со спермой лосося в кожу вокруг глаз, чтобы стимулировать выработку коллагена и приток крови и питательных веществ к этой области. Таким образом лицо начинает выглядеть визуально моложе.

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В погоне за молодостью к упомянутым инъекциям прибегла бритнаская певица Шарлотта Эйтчисон, более известная как Charli XCX. «Причина, по которой процедура стала такой актуальной, заключается в том, что таким образом вы просто улучшаете состояние кожи», — подытожила пластический хирург Кэтрин Чанг.

В июле 2024 года Ким Кардашьян также вколола в кожу сперму лосося.

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