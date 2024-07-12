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20:09, 12 июля 2024Ценности

Ким Кардашьян вколола в кожу сперму лосося ради молодости

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян попробовала необычную процедуру ради сохранения молодости. Соответствующий эпизод из реалити-шоу «Семейство Кардашьян» приводит издание Page Six.

43-летняя предпринимательница рассказала, что прибегла к процедуре, в которой использовалась сперма лосося. По ее словам, данный компонент ей вкололи в кожу лица. При этом предпринимательница не уточнила, смогла ли она заметить какие-либо результаты после процедуры.

Ким Кардашьян не первая, кто прибегает к подобным инъекциям. В августе прошлого года голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что записалась на упомянутую процедуру по совету косметолога.

Ранее американский косметолог раскрыл секрет привлекательной внешности Ким Кардашьян без обращения к пластическим операциям. Дерматолог Саймон Уриан, услугами которого пользуются члены семьи Кардашьян-Дженнер и другие знаменитости, рассказал, что телезвезда имеет практически идеальные пропорции лица.

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      Карина Черных
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