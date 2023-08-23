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13:39, 23 августа 2023Забота о себе

Дженнифер Энистон рассказала об использовании спермы лосося ради молодости кожи

Актриса Дженнифер Энистон использовала сперму лосося по совету косметолога

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что использовала сперму лосося в косметических целях. Об экспериментальном уходе за кожей она рассказала в интервью The Wall Street Journal.

54-летняя звезда сериала «Друзья» вспомнила, что однажды по совету косметолога попробовала необычную процедуру для молодости кожи. «Прежде всего, я спросила: "Вы серьезно? Как получить сперму лосося"?» — описала свою реакцию актриса.

Энистон добавила, что согласилась на процедуру, однако не уверена, что использование спермы лосося было эффективным. Актриса призналась, что для ухода за кожей предпочитает инъекции пептидов, которые делает каждую неделю.

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Отмечается, что сперма лосося входит в состав многих корейских косметических средств, ее нередко предлагают клиентам медицинских спа-салонов.

Ранее Дженнифер Энистон рассказала о последствиях актерской карьеры для ее внешности. Телезвезда рассказала, что изнуряла себя тренировками ради подтянутого тела на протяжении 15 лет.

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    Екатерина Улитина
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