Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Захарову Марию Владимировну — директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе.

27 марта таким же орденом российский лидер наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

В 2020 году Путин также наградил Захарову и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю орденами Почета.