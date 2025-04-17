Путин наградил Захарову орденом

Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Захарову Марию Владимировну — директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе.
27 марта таким же орденом российский лидер наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.
В 2020 году Путин также наградил Захарову и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю орденами Почета.