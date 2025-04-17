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16:24, 17 апреля 2025Мир

Путин наградил Захарову орденом

Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Захарову Марию Владимировну — директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе.

27 марта таким же орденом российский лидер наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

В 2020 году Путин также наградил Захарову и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю орденами Почета.

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