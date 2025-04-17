Раскрыта сумма заработка победителя «Битвы экстрасенсов» от продажи «магических» товаров

Shot: Ежемесячный заработок Шепса от продажи товаров составляет около 2 млн руб.

Раскрыта сумма ежемесячного дохода победителя 14-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса от продажи «магических» товаров. Как сообщает Shot в Telegram, доход Шепса составляет около двух миллионов рублей в месяц.

Отмечается, что средний чек в его магазине составляет около 2,5 тысячи рублей, а общий оборот — примерно два миллиона рублей в месяц. Помимо торговли магическими атрибутами, Шепс получает значительный доход от личных консультаций, уточняется в материалы.

Как утверждает издание, у экстрасенса нет собственных зарегистрированных на его имя компаний, а все продажи ведутся через ИП его знакомого из Самары.

Ранее издание The Sun раскрыло сумму состояния популярного британского телеведущего Деклана Доннелли. Оно составило около четырех миллиардов рублей.

Александр Шепс — победитель 14 сезона проекта «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, а также судья в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Шепс — один из самых известных участников шоу. Впервые он принял участие в проекте в 2013 году.

