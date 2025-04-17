У популярного телеведущего обнаружили многомиллиардное состояние

The Sun: Состояние ведущего Доннелли составляет около четырех миллиардов рублей

Раскрыта сумма состояния популярного британского телеведущего Деклана Доннелли. Как сообщает издание The Sun, она составила около четырех миллиардов рублей.

Издание отмечает, что сумма состояния телеведущего складывается из нескольких источников доходов. Один из них — собственный капитал Доннелли, который составляет 35 миллионов фунтов стерлингов (около 3,8 миллиарда рублей).

Также Доннелли в партнерстве руководит компанией Hurley Promotions Ltd, стоимость которой предположительно составляет 2,7 миллиона фунтов стерлингов (около 218 миллионов рублей). Издание также обнаружило, что телеведущий владеет фирмой Deecourt Limited.

Ранее звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бринн Уитфилд раскрыла приблизительную сумму трат на доставку еды в неделю. По словам Уитфилд, в неделю на доставку еды она тратит приблизительно от двух до трех тысяч долларов США (примерно от 160 до 250 тысяч рублей).