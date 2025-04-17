Разминирующий Курскую область военный рассказал о подвиге прадеда-сапера во времена войны

Минобороны: Прадед российского сапера обезвреживал минные поля во времена ВОВ

Прадед российского сапера, занимающегося сейчас разминированием Курской области, обезвреживал минные поля во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). О его подвиге рассказал заместитель командира саперного взвода с позывным Егерь, ее публикует Минобороны в своем Telegram.

Как рассказал военный, его прадед был ранен, но, несмотря на это, сумел доползти до стратегически важной точки, обезвредить минные поля и обеспечить нашим войскам успешный переход в наступление. За этот подвиг моему прадеду присвоили звание Героя Советского Союза.

«Мы должны гордиться подвигами наших предков и продолжать их дело. Последний разминированный участок в Курской области станет нашим вкладом в установление здесь мира», — заключил Егерь.

Ранее участвующий в специальной военной операции (СВО) российский боец с позывным Архип рассказал, что предмет времен Великой Отечественной войны — металлическая фляга — спасла ему жизнь.