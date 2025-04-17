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16:35, 17 апреля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о неприятном последствии резкого отказа от кофе

Диетолог Дианова предупредила, что резкий отказ от кофе грозит синдромом отмены
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила, что люди, которые пьют много кофе, могут столкнуться с неприятными последствиями, если откажутся от этого напитка. Их она перечислила изданию Life.ru.

По словам Диановой, существуют убедительные научные данные, что резкий отказ от кофе грозит синдромом отмены. Причем симптомы будут сильнее у тех людей, которые злоупотребляют кофе из-за нарушения режима труда и отдыха.

Диетолог подчеркнула, что первые проявления этого состояния могут возникнуть уже через несколько часов после исключения кофе из рациона. Симптомами синдрома отмены она назвала повышенную тревожность, усталость, сонливость, головные боли. Также часто отказ от кофе сопровождается раздражительностью, проблемами с концентрацией внимания, сильным снижением когнитивных функций. «Человек не может сконцентрироваться на каких-то действиях, ухудшается настроение, оно нестабильное», — уточнила врач.

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Чтобы избежать подобных побочных эффектов, Дианова рекомендовала снижать количество кофе в рационе постепенно. Начать, по ее словам, стоит с уменьшения употребления напитка вдвое.

Ранее терапевт Бабаком Ашрафи призвал отказаться от употребления кофе во второй половине дня. По его словам, в противном случае может возникнуть бессонница.

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