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10:38, 4 апреля 2025Забота о себе

Несколько повседневных привычек оказались вредны для сна

Терапевт Ашрафи: Привычка спать после сигнала будильника ухудшает сон
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Несколько безобидных на первый взгляд действий могут существенно влиять на качество сна, предупредил врач-терапевт Бабаком Ашрафи. Его слова приводит издание Metro.

Терапевт отметил, что привычка есть поздно вечером заметно ухудшает качество сна. По его словам, обильный ужин, особенно состоящий из жирной и тяжелой пищи, может вызвать изжогу, тяжесть в животе и испортить ночной отдых. Кроме того, Ашфари посоветовал всем, кто хочет крепко спать ночью, не пить во второй половине дня кофе и в течение дня тоже не злоупотреблять им. Максимально допустимой безопасной нормой этого напитка он назвал не более 400 миллилитров в день.

Также вредной для качества сна повседневной привычкой терапевт считает не вставать по утрам сразу после сигнала будильника. Он объяснил, что переставляя будильник на 30 минут позже, люди хотят поспать чуть дольше и почувствовать себя бодрее, но получают противоположенный эффект. По словам Ашфари, дело в том, что мозг не успевает завершить полный цикл сна, поэтому человек просыпается еще более сонным и разбитым. «Попробуйте завести будильник на то время, когда вам действительно надо проснуться, — и сразу вставайте», — призвал врач.

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