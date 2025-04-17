Россияне резко заинтересовались отдыхом в Крыму

РСТ: Популярность Крыма у россиян значительно выросла

Популярность Крыма у российских туристов значительно выросла в новом сезоне. О том, что соотечественники резко заинтересовались отдыхом на полуострове, рассказала руководитель комитета по цифровизации Российского союза туриндустрии (РСТ), управляющий директор сервиса бронирования отелей «Островок» Дарья Кочеткова в эфире «Радио России».

По словам спикера, в организованном туризме спрос на поездки в Крым вырос вдвое. В индивидуальных бронированиях также отмечается увеличение интереса на 16 процентов по сравнению с 2024 годом.

«И доля республики вообще во всех продажах сейчас три процента, в прошлом году было два процента. То есть в целом, в абсолюте он сильно растет», — подчеркнула Кочеткова, добавив, что особенно интересует туристов южное побережье полуострова.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что все местные пляжи очищены от мазута, а незначительные выбросы не повлияют на курортный сезон. По его словам, обстановка на полуострове спокойная.

