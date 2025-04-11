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14:49, 11 апреля 2025Путешествия

Стало известно о влиянии выбросов мазута на курортный сезон в Крыму

Аксенов: Незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что все пляжи полуострова очищены от мазута, а незначительные выбросы не повлияют на курортный сезон. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам Аксенова, в 2025 году будут открыты 340 пляжей. Он заметил, что обстановка спокойная.

Ранее сообщалось, что веществом белого цвета, которое выбросило на пляжи Анапы, предположительно, оказалось пальмовое масло. Отмечается, что сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли необходимые пробы для точного анализа вещества и выяснения источника его происхождения.

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