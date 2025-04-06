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21:58, 6 апреля 2025Россия

Названо выброшенное на пляжи Анапы вещество

Оперштаб: На пляжи Анапы выбросило пальмовое масло
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Веществом белого цвета, которое выбросило на пляжи Анапы, предположительно, оказалось пальмовое масло. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Накануне стало известно, что местами на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета. Протяженность зараженного участка — примерно 10 километров.

Отмечается, что сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли необходимые пробы для точного анализа вещества и выяснения источника его происхождения.

25 января специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239».

Ранее в Минприроды назвали срок очистки пляжей Анапы от мазута. Согласно планам, загрязнение будет полностью устранено к лету 2026 года.

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