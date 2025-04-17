Россиянин с ножом напал на пьяного сожителя матери и сам позвонил в полицию

В Петербурге 18-летний местный житель с ножом напал на пьяного сожителя матери

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего местного жителя, который взял нож и напал на пьяного сожителя матери. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Ночью 14 апреля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что ударил оппонента молотком по голове в целях самообороны. Он не стал дожидаться правоохранителей и скрылся с места преступления. Позже его удалось задержать. Молодой человек рассказал, что в ту ночь на лестничной площадке у своей квартиры поссорился с сожителем матери, ударил его ножом, а при падении мужчина ударился головой о ступеньки.

Пострадавшему было 40 лет. Врачам не удалось его спасти.

Ранее в подмосковном Пушкино задержали мужчину за расправу над сожительницей.