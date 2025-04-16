Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 16 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за расправу над сожительницей

В Пушкино задержали мужчину за убийство сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В подмосковном Пушкино задержали мужчину за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ.

По данным следствия, 11 апреля в одной из квартир в Пушкино между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина не менее трех раз ударил потерпевшую по голове. Ее доставили в реанимацию, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. 41-летнего подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин набросился на школьника с ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    В Киеве назвали возможной отмену военного положения на Украине

    Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

    Объявлена дата первых в мире гонок сперматозоидов

    В одной из стран НАТО подтвердили увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

    ВТО понизила прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

    В Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ

    Врач из российского города спасла пассажира самолета с диареей

    Опубликован отчет ФСБ России о звуковой пушке в Сербии

    Путин сравнил Маска с Королевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости