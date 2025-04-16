В российском регионе задержали мужчину за расправу над сожительницей

В Пушкино задержали мужчину за убийство сожительницы

В подмосковном Пушкино задержали мужчину за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ.

По данным следствия, 11 апреля в одной из квартир в Пушкино между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина не менее трех раз ударил потерпевшую по голове. Ее доставили в реанимацию, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. 41-летнего подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

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