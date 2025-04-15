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07:28, 15 апреля 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин набросился на школьника с ножом

Shot: В Челябинске пьяный мужчина ударил 11-летнего мальчика ножом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Челябинске пьяный мужчина набросился на одиннадцатилетнего мальчика с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Нападение произошло вечером в понедельник, 14 апреля, на улице Дегтярева. По данным канала, мужчина попытался расправиться со школьником, ударив его несколько раз ножом. Мальчика спас житель дома, услышавший крики. Он спугнул нападавшего и вызвал скорую помощь.

Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Злоумышленника задержали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ранее житель Сочи до смерти забил ремнем дочь своей сожительницы. Ему было предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание») и 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть») УК РФ. Присяжные признали его виновным и решили, что он не заслуживает снисхождения.

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