Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:38, 17 апреля 2025Моя страна

Россиянин завел привычку покупать лотерейные билеты по праздникам и выиграл миллион рублей

«Столото»: Россиянин выиграл в «Русское лото» 1 миллион рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянин из Ханты-Мансийского автономного округа Иван Лемко завел привычку покупать лотерейные билеты по праздникам и выиграл 1 миллион рублей. Об этом сообщает «Столото».

Уточняется, что мужчина стал победителем в 1623 тираже «Русского лото». Мужчина допустил, что потратит выигранную сумму на погашение ипотеки.

Ранее военный пенсионер из Череповца приобрел 10 билетов одной лотереи и в подарок получил билет другой лотереи, который в результате принес ему более 20 миллионов рублей. При этом Юрий стал первым выигравшим суперприз в истории лотереи «Лавина призов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

    Собака спасла заблудившегося двухлетнего ребенка от пум

    В российском регионе выявили шесть случаев незаконного отказа в проведении абортов

    Телефонные террористы извинились перед сотрудниками ФСБ

    Стало известно о возведении ВСУ линии обороны у села Преображенка

    Путин вручил медаль Татьяне Булановой

    IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

    Порошенко обвинил СНБО в подделке подписи Зеленского

    Россиянам предложили купить крокодиловую кипу за 254 тысячи рублей

    Москвичей предупредили об аномальной жаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости