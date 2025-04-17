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11:56, 17 апреля 2025Силовые структуры

Российская стримерша избивала дочь во время прямого эфира и попала под суд

В Кемерово передано в суд дело стримерши, избивавшей дочь в прямом эфире
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кемерово избивавшая дочь во время прямого эфира стримерша попала под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, с января 2023 года по январь 2025-го она перестала заботиться о ребенке. Стримерша, будучи в нетрезвом состоянии, устраивала прямые эфиры и угрожала дочери. Она нецензурно ругала ребенка и избивала ее руками и резиновым шлангом.

Женщина обвиняется по статье 156 УК РФ («Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Все материалы уголовного дела направлены в суд. Фигурантка лишена родительских прав в отношении дочери. Девочка из семьи изъята и находится в социальном учреждении.

Ранее сообщалось, что Каспийский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы условно 31-летнюю мать, избившую дочь металлической ложкой.

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