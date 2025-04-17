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03:37, 17 апреля 2025Экономика

Ряду россиян анонсировали повышение пенсии с 1 мая

Депутат Бессараб заявила об увеличении пенсии 80-летним пенсионерам 1 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 мая ряд россиян начнет получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Бессараб уточнила, что увеличение пенсии ждет россиян, которые в апреле получили I группу инвалидности или отпраздновали 80-летний юбилей. Выплата станет мерой поддержки этих категорий граждан из-за более высоких трат на уход и медикаменты.

«Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза», — анонсировала депутат.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин напомнил о переходе на двухэтапную индексацию пенсий с 2026 года. Речь идет о возможности ее повышения на сумму большую, чем инфляция за прошлый год, в случае когда у Социального фонда возникнут доходы.

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