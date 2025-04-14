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10:55, 14 апреля 2025Экономика

Россиянам напомнили о двухэтапной индексации некоторых пенсий

Мишустин: В 2026 году Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий
Вячеслав Агапов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В 2026 году Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом напомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина пояснил, что пенсии будут поднимать дважды: с февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда.

По словам Мишустина, правительство утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

В мае 2025 года увеличат пенсию пяти категориям россиян: ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и гражданам, достигшим 80 лет в апреле текущего года. Также увеличение выплат затронет членов летных экипажей гражданской авиации с выслугой 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Пятая и последняя категория — работники угольной промышленности и строители шахт со стажем не менее 25 лет.

Доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова заявила, что размер средней пенсии россиян в 2026 году составит около 25 тысяч рублей. Это стало возможно благодаря разморозке индексирование пенсий работающим пенсионерам и перерасчета военным пенсионерам, таможенникам и пожарным. Пенсию выше средней могут получить жители Москвы, Санкт-Петербурга, районов Крайнего Севера, поскольку зарплаты в этих регионах достаточно высокие, что влияет на размер пенсионных выплат.

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