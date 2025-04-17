Шведскому бренду не дали ликвидировать в России юридическое лицо

Shot: Из-за непогашенных долгов компании H&M не дали окончательно уйти из РФ

Шведская компания H&M не смогла окончательно уйти из России, так как она не оплатила свои долги. Об этом сообщил Shot.

Оказалось, что бренд столкнулся с судебным иском российских коммунальщиков, которые потребовали, чтобы компания погасила задолженность, накопленную за вывоз твердых коммунальных отходов из помещений фирмы в Саратовской области. Речь идет примерно о 30 тысячах рублей. Плюс пеня за просрочку.

Отмечается, что H&M запустила процесс ликвидации ее юридического лица еще летом 2024 года. Однако тогда уйти не удалось, так как налоговая обнаружила у бренда долг в размере 76 миллионов рублей. После того как бренд заплатил, выяснилось, что ему теперь предстоит рассчитаться за вывоз мусора.

Ранее компания H&M попала в список тех, возвращения которых ждут жители России. За шведский бренд высказались 23,7 процента опрошенных. В топ-5 самых востребованных попали Apple, Nike, Coca-Cola и Toyota. На первом месте оказался шведский бренд IKEA.