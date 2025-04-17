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16:58, 17 апреля 2025Силовые структуры

СК возбудил дело по факту обстрела дронами ВФУ энергообъекта в Курской области

СК возбудил дело после обстрела дронами ВФУ энергообъекта в Курской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье о террористическом акте после обстрела дронами Вооруженных формирований Украины (ВФУ) энергообъекта, расположенного в Глушковском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 16 апреля украинские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали электростанцию в Званном. В результате жители Глушковского района остались без электроснабжения.

По словам официального представителя СК России, сотрудники ведомства расследуют еще девять уголовных дел по факту атак украинских боевиков по энергообъектам в Курской области, произошедших 20 марта. Речь идет об атаках, нанесенных в Хомутовском, Курском, Беловском районах, в Льгове и других населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в связи с ударом украинских военных по гражданскому автомобилю в селе Мокрушино Курской области, в результате которого девушка получила ранение.

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