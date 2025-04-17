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11:17, 17 апреля 2025Силовые структуры

ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на машину с девушкой в курском селе

СК возбудил дело в связи с ударом ВСУ по автомобилю в Мокрушино, ранена девушка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Следователи возбудили уголовное дело после удара украинских военных по гражданскому автомобилю в селе Мокрушино Курской области, в результате чего девушка получила ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, 4 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с дрона на машину, за рулем которой находилась девушка. Она ранена, частично потеряла слух, ее автомобиль поврежден. По ее словам, также удар пришелся на еще одну машину, в котором могли находиться люди. Следователи разыскивают пострадавших.

Действия украинских боевиков квалифицированы как теракт. Следствие устанавливает причастных к совершению преступления из числа военнослужащих ВСУ.

14 апреля сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих жителей села Лебедевка Курской области, на которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили дрон с бомбой.

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