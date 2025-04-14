Жительница курского села рассказала о гибели односельчан от украинского дрона с бомбой

СК: ВСУ сбросили дрон с бомбой на жителей курского села Лебедевка, трое погибли

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих жителей села Лебедевка Курской области, на которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили дрон с бомбой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

О преступлении сообщила правоохранительным органам местная жительница. По ее словам, в феврале украинские военнослужащие направили беспилотный летательный аппарат, который целенаправленно сбросил взрывное устройство на ее отца и трех односельчан, тушивших пожар в доме после обстрела. В результате двое мужчин погибли сразу, еще двое получили ранения. Позже один из них скончался в больнице от полученных ран.

Расследование уголовного дела ведется по статье 205 УК РФ («Теракт»). Следователи намерены установить причастных к преступлению из числа украинских военных.

Ранее командир 30-го мотострелкового полка с позывным Баркас заявил, что ВСУ намеренно препятствуют выводу мирных жителей из остающегося под их контролем села Горналь Курской области.