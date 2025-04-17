Слетавшей в космос невесте Безоса преподнесли неожиданный подарок за 573 тысячи рублей

Слетавшей в космос Лорен Санчес подарили сумку со стразами за 573 тысячи рублей

Американские телезвезды Ким и Хлои Кардашьян и их мать Крис Дженнер подарили слетавшей в космос репортерше Лорен Санчес неожиданный презент за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Page Six.

Невесте миллиардера Джеффа Безоса преподнесли покрытую стразами сумку люкового бренда Judith Leiber, которая выполнена в форме летающей тарелки. Отмечается, что стоимость аксессуара составляет 6995 долларов (573 тысячи рублей). «Неземная красота. Спасибо!» — отреагировала на сюрприз Санчес в личных соцсетях.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. Вместе с Санчес на борту были певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, продюсер Керианн Флинн, борец за гражданские права Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Вся команда была в новых космических костюмах, изготовленных с учетом особенностей женской фигуры. «Простота, удобство и посадка по фигуре — вот, что было важно. Но мы также хотели добавить нечто пикантное, как у костюмов для мотокросса. Привлекательно и сексуально», — пояснил дизайн костюмов их автор, дизайнер Фернандо Гарсия.