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13:31, 17 апреля 2025Силовые структуры

Сталинист отправился в колонию за оскорбление президента России

Петербуржец Денисов получил почти 2 года колонии за оскорбление президента РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: официальный Telegram-канал судов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 1 году 8 месяцам колонии-поселения местного жителя Дмитрия Денисова, опубликовавшего в соцсети оскорбляющие президента России посты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петербуржец признан виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Ему также запрещено заниматься администрированием сайтов в сети три года после отбытия срока.

Суд установил, что Денисов 15 января 2023 года запостил во «ВКонтакте» комментарии, в которых сравнил президента России с Гитлером, а политическую систему страны с нацистской Германией. На суде он заявил, что является ортодоксальным коммунистом и сталинистом, поэтому не может оправдывать нацизм. По его словам, он хотел оскорбить президента России.

15 апреля в Свердловской области суд оштрафовал 20-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма.

ЖЗЛ
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