Сталинист отправился в колонию за оскорбление президента России

Петербуржец Денисов получил почти 2 года колонии за оскорбление президента РФ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 1 году 8 месяцам колонии-поселения местного жителя Дмитрия Денисова, опубликовавшего в соцсети оскорбляющие президента России посты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петербуржец признан виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Ему также запрещено заниматься администрированием сайтов в сети три года после отбытия срока.

Суд установил, что Денисов 15 января 2023 года запостил во «ВКонтакте» комментарии, в которых сравнил президента России с Гитлером, а политическую систему страны с нацистской Германией. На суде он заявил, что является ортодоксальным коммунистом и сталинистом, поэтому не может оправдывать нацизм. По его словам, он хотел оскорбить президента России.

15 апреля в Свердловской области суд оштрафовал 20-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма.