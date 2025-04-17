Суд отдал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Савеловский суд Москвы отдал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы Wildberries и Russ.

Решение суда оказалось в пользу Ким. Ей отдали долю Бакальчука (1 процент) в ООО «Вайлдберриз». Кроме того, за ней осталась 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все денежные средства, которые хранятся на ее персональных счетах. Таким образом, Савеловский суд полностью удовлетворил перечень исковых требований бывшей супруги Бакальчука.

Бакальчук и Ким создали Wildberries в 2004 году. Подавляющая часть капитала компании (доля в 99 процентов) числилась за Татьяной. Владиславу принадлежал только 1 процент в ООО «Вайлдберриз». Летом 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о намерении провести слияние.

В итоге в июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Контрольный пакет в нем получила ООО «Вайлдберриз» (65 процентов), оставшиеся 35 процентов — ООО «Стинн» (владеет 99 процентами ООО «Русс Аутдор»). Подобное решение вызвало недовольство Бакальчука. С поддержкой последнего выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В то же время Ким настаивала, что сделка по объединению Wildberries и Russ была полностью одобрена и обвинила Бакальчука в излишнем давлении. Вскоре она объявила о начале бракоразводного процесса.

После перестрелки у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы Ким призвала Бакальчука действовать в рамках закона, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х». В феврале 2025 года они официально развелись после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Бакальчук утверждал, что Ким попросила выплатить более 529 миллионов рублей за 1 процент в ООО «Вайлдберриз» и признать за ней права на всю компанию.