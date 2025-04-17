Суд рассмотрит дело пасынка российского музыканта о расправе над родственниками

Суд приступил к рассмотрению дела пасынка Намина о расправе над родственниками

Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в расправе над родственниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Сторона обвинения уже начала представлять свои доказательства по делу.

В октябре 2023 года сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина обнаружили со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. На теле 30-летнего Артема имелись колото-резаные раны, а у 85-летней женщины нашли след от топора в области груди.

В преступлении признался пасынок Намина — Роман Микоян. После ареста он сменил фамилию и стал Романом Ткаченко.

Ранее суд обязал его выплатить задолженность по кредиту.

