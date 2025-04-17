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16:38, 17 апреля 2025Мир

Суд Украины отказал Порошенко в возможности уплатить налоги

Суд Украины отказался приостановить санкции против Порошенко для уплаты налогов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказался приостанавливать введенные Советом национальной безопасности и обороны страны санкции для экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), чтобы у него была возможность уплатить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат украинского парламента от партии экс-президента «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Абсурд: [президент Украины] Зеленский запрещает Порошенко уплатить налоги, которые должны идти в поддержку ВСУ, финансирование украинской экономики, усиление украинского бюджета. А потом еще заведут уголовное дело за неуплату налогов...» — написала она.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак готовят санкции СНБО против входившего в окружение Порошенко бизнесмена Сергея Тигипко. По его словам, целью атаки станут тепловозы и вагоны Крюковского машиностроительного завода, портовые активы зернового терминала, машиностроительный завод Ленкузня и финансовые активы.

Нардеп убежден, что власти «вымогают деньги и требуют поделиться». При этом, по словам Дубинского, большинство активов не принадлежат Тигипко, о чем хорошо осведомлены в офисе президента.

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