Талибы высказались об отношениях с Россией

Муджахид: «Талибан» рассчитывает на развитие полноценных отношений с Россией

Афганское движение «Талибан» рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. Об этом ТАСС заявил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, движение считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России. «Президент России Владимир Путин придерживается правильной политики в отношении Афганистана», — сказал он. Политик выразил уверенность, что в будущем страны обязательно наладят хорошие отношения в сфере экономики и дипломатии.

Ранее стало известно, что Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановлении запрета на деятельность в стране движения «Талибан».

«Талибан» был запрещен в России с 2003 года.