Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 17 апреля 2025Мир

Трамп назвал причину большинства проблем Европы

Трамп: Многие из проблем Европы связаны с мигрантами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал мигрантов причиной большинства проблем Европы. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«У Европы много проблем, многие из них связаны с мигрантами. Я не большой фанат Европы и того, что они сделали с иммиграцией», — сказал глава государства.

Трамп также выразил надежду на то, что Европа снова «станет великой».

Ранее Трамп назвал возможную дату заключения сделки с Украиной. «У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в следующий четверг», — заявил американский президент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    ВСУ ударили по Энергодару

    Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

    Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

    Инвалид из российского города оказалась вынуждена девять лет ползать по подъезду

    «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

    Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

    Талибы высказались об отношениях с Россией

    В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости