Трамп назвал причину большинства проблем Европы

Трамп: Многие из проблем Европы связаны с мигрантами

Президент США Дональд Трамп назвал мигрантов причиной большинства проблем Европы. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«У Европы много проблем, многие из них связаны с мигрантами. Я не большой фанат Европы и того, что они сделали с иммиграцией», — сказал глава государства.

Трамп также выразил надежду на то, что Европа снова «станет великой».

Ранее Трамп назвал возможную дату заключения сделки с Украиной. «У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в следующий четверг», — заявил американский президент.