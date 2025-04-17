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21:08, 17 апреля 2025Мир

Трамп назвал возможную дату заключения сделки с Украиной

Трамп допустил заключение США ресурсной сделки с Украиной 24 апреля
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Возможную дату заключения сделки назвал глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, его слова приводит агентство Reuters.

«У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в (...) следующий четверг», — заявил американский президент.

Ранее стало известно, что Трамп отказал Украине в поставках оружия и сделке на 50 миллиардов долларов.

Кроме того, сообщается, что президент США отверг предложение украинского лидера Владимира Зеленского о покупке 10 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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