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08:19, 17 апреля 2025Мир

Трамп отменил удар Израиля по иранским ядерным объектам

NYT: Трамп отменил удар Израиля по Ирану в пользу переговоров с Тегераном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный Израилем удар по ядерным объектам Ирана, чтобы продолжить переговоры с Тегераном. Об этом сообщает The New York Times (NYT), со ссылкой на официальных лиц американской администрации.

«Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в следующем месяце, однако в последние недели президент Трамп отклонил эту идею в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Трамп принял данное решение после нескольких месяцев внутренних дебатов в Белом доме о том, следует ли продолжать дипломатию или поддержать Израиль в его попытках помешать Ирану создать ядерную бомбу. Отмечается, что «грубый консенсус» против военных действий был достигнут, поскольку Иран заявил о готовности к переговорам.

Уточняется, что атака Израиля на иранские ядерные объекты была назначена на май. Тель-Авив намеревался отодвинуть способность Тегерана разрабатывать ядерное оружие на год или больше. «Почти все планы потребовали бы помощи США не только для защиты Израиля от ответных действий Ирана, но и для обеспечения успеха израильской атаки, что сделало бы Соединенные Штаты центральной частью самой атаки. Но на данный момент Трамп выбрал дипломатию вместо военных действий», — уточняет газета.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов приступить к обсуждению будущего соглашения с Вашингтоном. Однако, по его словам, США должны занять конструктивную позицию и отказаться от требования полной ликвидации иранской ядерной программы.

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