В Иране заявили о готовности к переговорам с США при одном условии

Арагчи: Мы готовы к переговорам без обсуждения вопроса обогащения урана

Тегеран готов приступить к обсуждению будущего соглашения с Вашингтоном, если США займут конструктивную позицию и откажутся от требования полной ликвидации иранской ядерной программы. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает телеканал SNN.

«Мы сможем начать переговоры о возможной сделке, если американцы займут конструктивную позицию. (...) Вопрос обогащения [урана] Ираном — реальный вопрос, и мы готовы работать над укреплением доверия [к иранской ядерной программе], несмотря на некоторые опасения. Но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению», — сказал дипломат.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранская сторона пессимистично настроена в отношении США и переговоров с ними.

12 апреля состоялся первый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Иранская делегация была представлена Аббасом Арагчи, а американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Следующая встреча должна состояться 19 апреля в Риме.