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14:20, 15 апреля 2025Мир

Лидер Ирана поделился негативными ожиданиями от переговоров с США

Аятолла Хаменеи заявил о пессимистичном настрое в отношении переговоров с США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Handout / Reuters

Иранская сторона пессимистично настроена в отношении США и переговоров с ними. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, слова которого приводит иранское агентство SNN.

«Конечно, мы очень пессимистично настроены в отношении другой стороны, но мы оптимистично настроены в отношении наших собственных возможностей», — сказал он.

Лидер Ирана призвал не привязывать все проблемы страны к переговорам с США, которые, по его словам, являются лишь одной из десятков задач министерства иностранных дел.

Первый раунд непрямых переговоров США и Ирана прошел 12 апреля в Маскате при посредничестве Омана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Следующая встреча, по словам министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, должна состояться 19 апреля в Риме.

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