У известного российского музея сменилось руководство

Новым директором музея современного искусства «Гараж» стала Дарья Котова

Дарью Котову назначили новым директором музея современного искусства «Гараж». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Котова пришла на смену Антону Белову, который возглавлял учреждение с 2010 года. Известно, что Дарья пришла на работу в музей еще во время учебы на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова. В разное время она занимала должности руководителя в отделе развития, маркетинга и рекламы, руководителя эндаумент-фонда «Гаража».

В музее сообщили, что при новом руководстве сохранят курс на поддержку современного искусства и инфраструктурное развитие, продолжат реализацию ключевых программ. Также в ближайшее время будет объявлено о новом проекте в павильоне «Шестигранник» в Парке Горького.

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