У известного российского музея сменилось руководство

Дарью Котову назначили новым директором музея современного искусства «Гараж». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Котова пришла на смену Антону Белову, который возглавлял учреждение с 2010 года. Известно, что Дарья пришла на работу в музей еще во время учебы на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова. В разное время она занимала должности руководителя в отделе развития, маркетинга и рекламы, руководителя эндаумент-фонда «Гаража».
В музее сообщили, что при новом руководстве сохранят курс на поддержку современного искусства и инфраструктурное развитие, продолжат реализацию ключевых программ. Также в ближайшее время будет объявлено о новом проекте в павильоне «Шестигранник» в Парке Горького.
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