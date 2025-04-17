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16:35, 17 апреля 2025Культура

У известного российского музея сменилось руководство

Новым директором музея современного искусства «Гараж» стала Дарья Котова
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Дарью Котову назначили новым директором музея современного искусства «Гараж». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Котова пришла на смену Антону Белову, который возглавлял учреждение с 2010 года. Известно, что Дарья пришла на работу в музей еще во время учебы на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова. В разное время она занимала должности руководителя в отделе развития, маркетинга и рекламы, руководителя эндаумент-фонда «Гаража».

В музее сообщили, что при новом руководстве сохранят курс на поддержку современного искусства и инфраструктурное развитие, продолжат реализацию ключевых программ. Также в ближайшее время будет объявлено о новом проекте в павильоне «Шестигранник» в Парке Горького.

Ранее стало известно, что Министерство культуры назвало имя нового гендиректора «РОСИЗО».

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