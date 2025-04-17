Украина выпустила по России свыше 70 беспилотников за ночь

Минобороны: Силы ПВО Сбили 71 беспилотник ВСУ над шестью регионами России

В ночь на четверг, 17 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше семи десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 71 беспилотник над шестью регионами России. Больше всего летательных аппарата — 49 — перехватили над Курской областью.

Еще по 7 беспилотников сбили над Орловской и Рязанской областями, 4 — над Брянской области, 3 — над Владимирской области. Еще один дрон, как уточняется, перехватили над Тульской областью.

В ночь на среду, 16 апреля, ВСУ выпустили по территории России 26 украинских беспилотников. Под удар попали Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Московская области, а также Крым.