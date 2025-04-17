Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:47, 17 апреля 2025МирЭксклюзив

В ЧВК «Вагнер» рассказали об успешной операции против боевиков в ЦАР

ЧВК «Вагнер»: Операция против боевиков на юго-западе ЦАР проведена успешно
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: пресс-служба ЧВК «Вагнер»

Операция против боевиков на юго-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР) проведена успешно, по ее итогам удалось освободить несколько захваченных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», материалы оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Операция по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных формирований успешно проведена в юго-западной части Центральноафриканской Республики близ границы с Камеруном», — сообщили в ЧВК.

В пресс-службе отметили, что в ходе операции удалось освободить предприятия, ранее захваченные боевиками, а также уничтожить десятки террористов. Несколько боевиков были взяты в плен.

Фото: пресс-служба ЧВК «Вагнер»

По данным пресс-службы, в результате активной информационной работы ЧВК «Вагнер» многие участники вооруженных формирований принимают решение сложить оружие. В частности, более полутора десятков бывших боевиков, в том числе полевой генерал, добровольно сдались в плен в течение нескольких дней.

Ранее были обнародованы кадры, на которых жители ЦАР чествовали бойцов ЧВК «Вагнер» после освобождения от боевиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты цели Трампа по перемирию на Украине

    В Германии назвали истинную цель пошлин США

    Россиянка отметила 108-летие

    Артемий Лебедев призвал брать пример с евреев в одном вопросе

    Пасха 2025 года станет одной из самых теплых в истории Москвы

    Зеленского обвинили в наплевательстве

    Ольга Бузова показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

    Жители Башкирии запечатлели неожиданное природное явление

    Следствие возбудило дело из-за заражения инфекцией в российской детском саду

    В Киеве назвали возможную дату объявления общего перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости