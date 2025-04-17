В ЧВК «Вагнер» рассказали об успешной операции против боевиков в ЦАР

ЧВК «Вагнер»: Операция против боевиков на юго-западе ЦАР проведена успешно

Операция против боевиков на юго-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР) проведена успешно, по ее итогам удалось освободить несколько захваченных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», материалы оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Операция по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных формирований успешно проведена в юго-западной части Центральноафриканской Республики близ границы с Камеруном», — сообщили в ЧВК.

В пресс-службе отметили, что в ходе операции удалось освободить предприятия, ранее захваченные боевиками, а также уничтожить десятки террористов. Несколько боевиков были взяты в плен.

Фото: пресс-служба ЧВК «Вагнер»

По данным пресс-службы, в результате активной информационной работы ЧВК «Вагнер» многие участники вооруженных формирований принимают решение сложить оружие. В частности, более полутора десятков бывших боевиков, в том числе полевой генерал, добровольно сдались в плен в течение нескольких дней.

Ранее были обнародованы кадры, на которых жители ЦАР чествовали бойцов ЧВК «Вагнер» после освобождения от боевиков.