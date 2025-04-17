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12:26, 17 апреля 2025Мир

Чествования ЧВК «Вагнер» жителями ЦАР попали на видео

В ЦАР чествовали ЧВК «Вагнер» после освобождения от боевиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Местное население Центрально-Африканской Республики (ЦАР) чествовало бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» после освобождения от боевиков. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале военного блогера Бориса Рожина.

«Бойцы ЧВК "Вагнер" после успешной ликвидации боевиков ЦАР радостно встречаются местным населением, которое кошмарили боевики», — говорится в публикации.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что работа инструкторов ЧВК «Вагнер» по подготовке личного состава Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) является наилучшей.

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