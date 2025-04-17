Чествования ЧВК «Вагнер» жителями ЦАР попали на видео

Местное население Центрально-Африканской Республики (ЦАР) чествовало бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» после освобождения от боевиков. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале военного блогера Бориса Рожина.
«Бойцы ЧВК "Вагнер" после успешной ликвидации боевиков ЦАР радостно встречаются местным населением, которое кошмарили боевики», — говорится в публикации.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что работа инструкторов ЧВК «Вагнер» по подготовке личного состава Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) является наилучшей.